आधी रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, पुलिस के साथ गो तस्करों का एनकाउंटर

Encounter with cow smugglers in Unnao: उन्नाव में आधी रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। बाइक सवारों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो रुकने की जगह बाइक चालक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। घेरेबंदी करके रोकने का प्रयास किया गया तो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बाइक सवार को गोली लगी, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लियाृ है। एक अन्य साथी फरार होने में सफल रहा। पूछताछ में जानकारी मिली कि पकड़े गए आरोपी सड़क पर घूम रहे जानवरों की तस्करी करते थे। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला असोहा थाना क्षेत्र का है।