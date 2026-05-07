उन्नाव में गंगा नहाने गए 5 दोस्त नदी में डूबे, तीन को बचाया गया दो की मौत, मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चंदन घाट में बुधवार की शाम को पांच दोस्त गंगा नहाने गए, जिसमें अचलगंज थाना क्षेत्र के आटा बंथर निवासी आशीष पुत्र संजय, अजीत पुत्र संजय, विमल पुत्र गुड्डू, जीतू शर्मा पुत्र राकेश निवासी झींझक मंगलपुर कानपुर देहात और विमल पुत्र शिव सिंह निवासी बांगरमऊ शामिल हैं। गंगा में कटान काफी चल रही इस समय गंगा में कटान काफी है। जिससे जगह-जगह गहरी खाई टाइप की बन गई है। गंगा स्नान करते समय जीतू शर्मा और आशीष गुप्ता अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सके और गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। देखते-देखते दोनों आंखों से ओझल हो गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई।