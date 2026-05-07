मासूम सूरत और खतरनाक मंसूबे…संदिग्ध आतंकी कृष्णा मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक कुशीनगर का कृष्णा मिश्रा जिले के जटहाबाजार थाना क्षेत्र के हरपुर गांव का रहने वाला है। मंगलवार को यूपी ATS ने इंटरनेट मीडिया के जरिए संचालित एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए उसे हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार कृष्णा को गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित कौवाबाग इलाके से उठाया गया। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस भी एक्टिव हो गई।पुलिस अब उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। हालांकि जांच एजेंसियों को आशंका है कि वह इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। यही वजह है कि अब उसके स्थानीय संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों को खंगाला जा रहा है।