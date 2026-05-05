5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

रविकिशन की सीएम योगी ने ली चुटकी, बोले- आपके पास PhD की डिग्री, फिर भी न प्रोफेसर लिख सकते न इलाज कर सकते

सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे। इसमें 5.3 करोड़ से बने कल्याण मंडपम और तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर निर्मित टूलेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह एकीकृत मंडलीय कार्यालय, कुश्मी अपार्टमेंट और गोरखपुर सोनौली मार्ग पर बनने वाले प्रवेश द्वार के निर्माण का शिलान्यास करेंगे।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

May 05, 2026

Up news। Gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम के दौरान शिक्षामित्रों को सम्मानित किया और बढ़े हुए वेतन (18 हजार रुपए) की धनराशि के चेक बांटे। इस दौरान अपने उद्बोधन में गोरखपुर सांसद रविकिशन को फिर आड़े हाथों लिए। सीएम ने कहा कि अभी रविकिशन आए थे। कहने लगे कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने पूछा क्यों। इस पर बोले कि पीएचडी की उपाधि मिली है। मैंने कहा- वह मानद उपाधि है।

सीएम ने कहा…रविकिशन गले में डिग्री लटका कर घूमें

रविकिशन ने सीएम से कहा कि अब मैं प्रोफेसर लिखूंगा, तब मैंने कहा- आप प्रोफेसर लिख नहीं सकते। ये डिग्री लेकर जाएंगे तो आपको इसके नाम पर कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि आप केवल उस डिग्री को गले में टांगकर और लटकाकर जाइए। अब कह रहे हैं कि डॉक्टर लिखूंगा। अगर ऐसा डॉक्टर इलाज करने चला जाएगा तो क्या होगा। सीएम ने अंत में कहा कि आपको मानद उपाधि मिली है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। सीएम की यह बात सुन कार्यक्रम में मौजूद लोग काफी ठहाके लगाए, इस दौरान रवि किशन ने भी खड़े हुए और हाथ जोड़कर सीएम को प्रणाम किया।

गोरखपुर को 71 विकास परियोजनाओं को मिलेगी सौगात

बता दें कि यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात 1.43 लाख शिक्षामित्रों को प्रतिमाह 10 हजार रुपए मानदेय मिलता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है। बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल महीने से लागू हो गया है। इसके अलावा, सीएम योगी आज गोरखपुर महानगर को कुल 71 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 26 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 45 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस पर 612 करोड़ 31 लाख 84 हजार रुपए खर्च आया है। सभी परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की हैं।

दुनिया के कई देश की आबादी से ज्यादा हमारे यहां बच्चे नामांकन करा रहे

सीएम योगी बोले आज विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 20 लाख नहीं है, और यूपी में इतने नए बच्चे नामांकन करा रहे हैं। कई प्रदेशों में बेसिक शिक्षा में इतने बच्चे नहीं होंगे। इन बच्चों के यूनिफॉर्म व अन्य सामान के लिए पैसा उपलब्ध कराएंगे। स्कूलों के शिक्षक अभिभावकों के साथ बैठक करें कि जो पैसा मिला है, उसे बच्चों के यूनिफार्म पर खर्च हो।

ये भी पढ़ें

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गनर ने किया रेप और फिर कराया अबोर्शन; पीड़िता का छलका दर्द
वाराणसी
cabinet minister om prakash rajbhar gunner prashant rai accused of rape and abortion varanasi crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 May 2026 03:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / रविकिशन की सीएम योगी ने ली चुटकी, बोले- आपके पास PhD की डिग्री, फिर भी न प्रोफेसर लिख सकते न इलाज कर सकते

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 26.85 लाख की ठगी, चार साल से पुलिस को छका रहा आरोपी गिरफ्तार…पटना और पुणे से जुड़े हैं तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मछली जैसी पपड़ीदार हो गई लड़कियों की त्वचा, 250 लोगों में से किसी एक को होती है ये बीमारी, जानें बचाव के उपाय

two cases of rare disease ichthyosis vulgaris reported in gorakhpur learn about preventive measures
गोरखपुर

‘बंगाल आज जीता नहीं, बल्कि आजाद हुआ’…भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सांसद रवि किशन का बड़ा बयान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

‘मुकेश गैंग’ और ‘बिच्छू गैंग’ का भंडाफोड़…सफर में यात्रियों का काटते थे बैग, चुराते थे सामान, 7 शातिर गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दस साल से फरार चल रहा फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, जाली अंकपत्र पर आवेदन किया…नौकरी भी हासिल किया, फिर…

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.