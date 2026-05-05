रविकिशन की सीएम योगी ने ली चुटकी, बोले- आपके पास PhD की डिग्री, फिर भी न प्रोफेसर लिख सकते न इलाज कर सकते

रविकिशन ने सीएम से कहा कि अब मैं प्रोफेसर लिखूंगा, तब मैंने कहा- आप प्रोफेसर लिख नहीं सकते। ये डिग्री लेकर जाएंगे तो आपको इसके नाम पर कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि आप केवल उस डिग्री को गले में टांगकर और लटकाकर जाइए। अब कह रहे हैं कि डॉक्टर लिखूंगा। अगर ऐसा डॉक्टर इलाज करने चला जाएगा तो क्या होगा। सीएम ने अंत में कहा कि आपको मानद उपाधि मिली है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। सीएम की यह बात सुन कार्यक्रम में मौजूद लोग काफी ठहाके लगाए, इस दौरान रवि किशन ने भी खड़े हुए और हाथ जोड़कर सीएम को प्रणाम किया।