मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 26.85 लाख की ठगी, चार साल से पुलिस को छका रहा आरोपी गिरफ्तार…पटना और पुणे से जुड़े हैं तार

इस बात पर विश्वास कर 23 सितंबर 2022 अमित के बैंक खाते में रकम डाल दिया। कुछ दिन बाद आरोपी ने कॉलेज ऑफ फिजीशियन एंड सर्जन ऑफ मुंबई कॉलेज का बेटे के नाम एक एडमिशन लेटर दिया। मुंबई कॉलेज में एडमिशन कराने गया तो पता चला कि लेटर वहां से जारी नहीं हुआ है, वह फर्जी है। यह मालूम चलते ही परिवार के लोग शॉक्ड हो गए, उन्होंने तत्काल आरोपी को फोन लगाने की कोशिश की तो लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला, थक हार कर ऑफिस गए, वहां भी मुलाकात नहीं हो पाई। अंत में रामगढ़ ताल थाना पहुंच कर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तब से ही वह फरार चल रहा था। रामगढ़ ताल पुलिस ने सोमवार उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां उसे जेल भेज दिया गया।