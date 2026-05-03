दस साल से फरार चल रहा फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, जाली अंकपत्र पर आवेदन किया…नौकरी भी हासिल किया, फिर…

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले से बैनामा हो चुकी जमीन के कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उसे एक महिला को बेच दिया। जब पीड़िता को धोखाधड़ी का पता चला तो उसने कैम्पियरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर वर्ष 2024 में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।