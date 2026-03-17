गोरखपुर पहुंचे DG फायर, बोले…गांव-गांव बनाए जाएंगे ‘अग्निमित्र’, गाड़ियां का मूवमेंट टाइम एक मिनट के अंदर रखने का लक्ष्य

DG सुजीत पाण्डेय ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही गांव-गांव ‘अग्निमित्र’ बनाए जाएंगे, जो लोगों को आग से बचाव के उपाय बताएंगे, आग लगने के हादसों से निपटने के लिए जागरूकता भी जरूरी है। प्रदेश में फायर सर्विस की गाड़ियों का मूवमेंट टाइम एक मिनट के अंदर रखने का लक्ष्य है, जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सके।