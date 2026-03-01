16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक ड्राइवर ही निकला चोर…45 लाख का फिलिप्स एलईडी बल्ब बरामद

हरियाणा से नेपाल ले जा रहे 45 लाख कीमत के एलईडी बल्ब को बीच रास्ते में ग़ायब करने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, एसपी सिटी ने मामले की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 16, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार आरोपी

गोरखपुर की थाना कैंट पुलिस और स्वॉट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 45.64 लाख रुपये मूल्य के फिलिप्स एलईडी बल्ब की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक गुलशन शाह कानू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 352 सीलबंद गत्ता एलईडी बल्ब बरामद किए हैं।

पुलिस अधीक्षक नगर पाटिल निमिष दशरथ ने प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि CO कैंट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कैंट और स्वॉट टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

45 लाख की एलईडी बरामद

गिरफ्तार आरोपी गुलशन शाह कानू पुत्र नंदी शाह कानू निवासी मैनाटाड़ थाना मैनाटाड़, जिला पश्चिमी चंपारण (बिहार) है। उसके पास से फिलिप्स कंपनी के विभिन्न मॉडल के कुल 352 सीलबंद गत्ता एलईडी बल्ब बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 45,64,914 रुपये आंकी गई है।

सोनौली के रास्ते काठमांडू भेजने की थी तैयारी

पुलिस के अनुसार वादिनी का ट्रांसपोर्ट कार्य मारुती इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, त्रिपाठी कॉम्प्लेक्स ठूठीबारी चौराहा, महराजगंज के माध्यम से संचालित होता है। फरीदाबाद-पलवल (हरियाणा) से सोनौली के रास्ते काठमांडू भेजने के लिए एलईडी बल्ब के 374 गत्ता (करीब 3.18 टन) माल की ढुलाई के लिए आरोपी ट्रक चालक को तय किया गया था।

ट्रक ड्राइवर का मोबाइल हुआ बंद

आरोपी ने माल लोड करने के बाद भाड़े के रूप में 80 हजार रुपये भी प्राप्त कर लिए। इसके बाद उसने फोन कर गाड़ी खराब होने की बात कहकर गीडा क्षेत्र में ट्रक खड़ा होने और मरम्मत के लिए 20 हजार रुपये और मंगाने की बात कही। जब वादिनी के पति मौके पर पहुंचे तो वहां न ट्रक मिला और न ही चालक। इसके बाद आरोपी का मोबाइल भी बंद हो गया।

बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

तहरीर के आधार पर थाना कैंट में मु0अ0सं0 78/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ट्रक चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर माल चोरी कर लिया था। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) व 318(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक/सीओ कैंट अरुण कुमार एस और इंस्पेक्टर कैंट संजय सिंह भी मौजूद

ये भी पढ़ें

यक्ष ऐप का कमाल: अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, छह वाहनों के साथ आठ गिरफ्तार
रायबरेली
पुलिस अधीक्षक रायबरेली, फोटो सोर्स- रायबरेली पुलिस

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक ड्राइवर ही निकला चोर…45 लाख का फिलिप्स एलईडी बल्ब बरामद

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पाटिल निमिष दशरथ ने संभाला एसपी सिटी का कार्यभार, लगातार तीन वर्षों तक गाजियाबाद में तैनाती का बना चुके हैं रिकॉर्ड

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

SBI हेल्थ इंश्योरेंस से ठगी, मरीजों को बिना एडमिट किए फर्जी बीमा क्लेम जमा कराने का पर्दाफाश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मणिशंकर अय्यर दिमागी संतुलन खो चुके हैं…उन्हें गोरखपुर में बन रहे मेंटल हास्पिटल में आना चाहिए – रवि किशन

गोरखपुर

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अधिकारियों पर सनसनीखेज बयान, बोले…

Up news, SI exam
गोरखपुर

गोरखपुर में पिता ने ही की थी बेटी की हत्या…बोला, मोबाइल पर लड़के से करती थी बात…थप्पड़ मारने पर छोड़ी हाथ

Up news, gorakhpur murder news,
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.