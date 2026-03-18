सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी की सख्ती—रैंकिंग न सुधरी तो वेतन बाधित करने की चेतावनी

इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमें जिला विकास अधिकारी सतीश सिंह (जो पीओ नेडा का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं), जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जीएम डीआईसी और डीसी एनआरएलएम सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं।