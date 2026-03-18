जिला पूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, 83 एलपीजी सिलेंडर जब्त, तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में तीन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ और पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह से अवैध भंडारण और कालाबाजारी न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली गैस आपूर्ति को भी प्रभावित करती है। उन्होंने बताया कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और इस तरह से अवैध रूप से भंडारण करने वालों के खिलाफ टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।