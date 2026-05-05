कटारिया कांड: जेल में बंद 14 सपा नेताओं से मिले नेता प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई

Ghazipur Crime: ग़ाज़ीपुर जिले के कटारिया कांड को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) के 16 नेताओं के जेल भेजे जाने के बाद मंगलवार को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अवध बिहारी यादव जिला कारागार पहुंचे। उन्होंने जेल में बंद सभी सपा नेताओं से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जेल प्रशासन से बंद नेताओं के बेहतर इलाज और सुविधाओं को सुनिश्चित करने की बात कही।