ओमप्रकाश राजभर बोले- मुजफ्फरनगर में दंगा… और ये सैफई में नाच सत्ता के लिए व्याकुल भारत मत बनो…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में 9 साल में ना तो कहीं दंगे हुए ना कर्फ्यू लगा। सपा शासन काल में एक हजार दंगे हुए। 12 सौ लोगों की जनहानि हुई।मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे। यह सफाई में बैठे नाच देख रहे थे। आज जाति का नाम लेकर उभार रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में यादव को मुसलमान मार रहे थे। आप वहां क्यों नहीं गए? जिले में अमन चैन का माहौल है। लोग अमन चमन से रह रहे हैं। उसको बिगड़ने का काम करेंगे। आपके लोग यहां आकर उपद्रव करेंगे और राजनीति करेंगे? यह राजनीति का प्लेटफार्म नहीं है। परिवार गरीब कमजोर हैं। उसकी मदद करिए।