छत्तीसगढ़ से आया और चढ़ गया मोबाइल टावर पर, प्रेमिका को बुलाने के लिए फेंकी चिट्ठी, गाजीपुर पुलिस ने ऐसे उतारा

घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसी दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस युवक को नीचे उतरने के प्रयास करने लगी। इसी दौरान युवक ने एक चिट्ठी फेंकी, जिसमें लिखा था कि उसकी प्रेमिका इसी गांव में रहती है और वह उससे मिलना चाहता है। बताया जा रहा है कि वह अपनी प्रेमिका से अक्सर फोन पर बात किया करता था और इसी दौरान उसकी प्रेमिका ने अपना नंबर बदल दिया और बात करने से इनकार कर दिया।