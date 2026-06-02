भूत-प्रेत का डर दिखाकर महिलाओं से करते थे लूट, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर सरगना को किया अरेस्ट

पुलिस ने बताया कि इसी दौरान पुलिस पार्टी को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। रास्ता खराब था इस वजह से हड़बड़ी में मोटरसाइकिल नीचे गिर गई और इसके बाद दोनों आरोपी भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि इस फायरिंग की घटना में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा।