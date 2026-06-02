2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

भूत-प्रेत का डर दिखाकर महिलाओं से करते थे लूट, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर सरगना को किया अरेस्ट

Azamgarh crime news : आजमगढ़ पुलिस ने महिलाओं के गहन लूटने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना के पैर में गोली मारकर मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Vijendra Mishra

Jun 02, 2026

Encounter in azamgarh

मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी, Pc-Azamgarh police

Encounter in Azamgarh : आजमगढ़ पुलिस ने महिलाओं के गहन लूटने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना के पैर में गोली मारकर मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिलाओं को भूत प्रेत का साया बात कर उन्हें अपने झांसे में लेते थे, इसके बाद उनके गहने लूटकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपी के ऊपर आजमगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य कई जनपदों में करीब आधे दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

आजमगढ़ की सरायमीर पुलिस ने महिलाओं को भूत प्रेत का झांसा देकर उनका गहना लूटने वाले गिरोह के सरगना को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ठठेरी बाजार में बीते दिनों महिला के साथ गहनों और पैसों की लूट करने वाले दो आरोपी फूलपुर से खरेवा की तरफ बाइक से आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने खरेवा मोड के पास तलाशी अभियान चलाया।

मौके से एक बदमाश भाग निकला

पुलिस ने बताया कि इसी दौरान पुलिस पार्टी को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। रास्ता खराब था इस वजह से हड़बड़ी में मोटरसाइकिल नीचे गिर गई और इसके बाद दोनों आरोपी भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि इस फायरिंग की घटना में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा।

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश की पहचान लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले इम्तियाज खान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से गहने, एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ में दो मुकदमे, जबकि बरेली, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि बरेली में भी आरोपी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं।

क्या है मामला

दरअसल, 9 मई को थाना सरायमीर की रहने वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि ठठेरी बाजार के पास दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोककर उसके पति पर भूत प्रेत का साया होने की बात कही। इस दौरान वह उनके झांसे में आ गई, जिसके बाद आरोपियों ने गले का लॉकेट, मोबाइल फोन और एक लाख रुपए की लूट कर ली और फरार हो गए। इस मामले में सरायमीर थाने पर बीएनएस की धारा 318 (4) और 303 (2) में मुकदमा दर्ज किया गया था।

सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपियों ने कान भी काटे, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

ये भी पढ़ें
Murder in saharanpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Jun 2026 12:17 pm

Published on:

02 Jun 2026 12:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / भूत-प्रेत का डर दिखाकर महिलाओं से करते थे लूट, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर सरगना को किया अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजीपुर में होटल मालिक के बेटे की हत्या, बदमाशों ने गेट पर मारी 4 गोलियां, गार्ड पर भी फायरिंग

Murder case ghazipur
गाजीपुर

साइकिल सवार को बचाने में गाजीपुर में पलटी पिकअप, 26 घायल, एम्बुलेंस नहीं मिली तो बाइक से भेजे गए अस्पताल

Chhattisgarh Road Accident
गाजीपुर

गाजीपुर में नाली का विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव में दो पत्रकारों समेत एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल, छवानी में तब्दील हुआ गांव

Mahoba News
गाजीपुर

गाजीपुर के सरकारी अस्पताल में गार्ड और बाउंसर की गुंडागर्दी, मरीज के परिजन को बर्बरता से पीटा, महिला लगाती रही छोड़ने की गुहार

Patwari beaten: सीमांकन करने पहुंचे पटवारी की पिटाई, सुशासन तिहार में आंगनबाड़ी की जमीन पर कब्जे का आया था आवेदन
गाजीपुर

सरकार ने मुंह मोड़ा तो जनता ने खुद बनाया 103 फीट लंबा पक्का पुल: 50 गांवों को मिली राहत

प्रतीकात्मक फोटो, फोटो सोर्स- मेटा एआई
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.