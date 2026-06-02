सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपियों ने कान भी काटे, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

जानकारी के मुताबिक, अंबेहटा मुख्य बाजार में संजय मित्तल स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। सोमवार की शाम उनकी पत्नी पूनम मित्तल (60) की हत्या कर दी गई। संजय मित्तल ने बताया कि उनकी पत्नी के दोनों कान भी काट लिए गए थे और कानों के कुंडल भी गायब थे में। उन्होंने बताया कि उन्हें शाम को 4 बजे के आसपास पत्नी के मोबाइल से फोन आया था, जिसके बाद वह घर पहुंचे तो घर का नजारा देखकर हैरान रह गए। उनकी पत्नी का शव खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जबकि ड्राइंग रूम में गिलास में पानी और मिठाइयां रखी हुई थी। उन्होंने शक जताया है कि किसी जानने वाले ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है।