गाजीपुर में नाली का विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव में दो पत्रकारों समेत एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल, छवानी में तब्दील हुआ गांव

पथराव की घटना होने के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि नाली विवाद की सूचना के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से रास्ता निकालने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।