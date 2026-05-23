गाजीपुर के सरकारी अस्पताल में गार्ड और बाउंसर की गुंडागर्दी, मरीज के परिजन को बर्बरता से पीटा, महिला लगाती रही छोड़ने की गुहार

बताया जा रहा है कि मनोज अपने मरीज को दिखाने के लिए ताड़ीघाट से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर लंच पर चले गए थे, जिसके पास वार्ड बॉय ने लंच के बाद मरीज को देखने की बात कही। वहीं, मनोज ने तुरंत दिखाने की मांग की, जिसके बाद वार्ड बॉय और मनोज के बीच कहांसुनी होने लगी। दोनों के बीच कहासूनी के दौरान वार्ड बॉय ने गार्ड और बाउंसर को बुला लिया और वहां पहुंचते ही गार्ड और बाउंसर ने मनोज को मारना पीटना शुरू कर दिया।