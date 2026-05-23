आजमगढ़ में चल रही थी शादी की रस्में तभी पुलिस लेकर पहुंच गई प्रेमिका, हंगामें के बाद दूल्हा-दुल्हन फरार

बताया जा रहा है कि इस दौरान सिंदूरदान की भी रस्म भी अदा की गई और दूल्हा पक्ष के लोग भी वहां से चले गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। लड़की पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व युवती उनके घर पहुंची थी और दूल्हे से उसका प्रेम संबंध होने की बात कह कर बरगलाने की कोशिश कर रही थी। युवती ने शादी रुकवाने की धमकी भी दी थी। वहीं, इस मामले की जानकारी दूल्हे पक्ष को भी दुल्हन पक्ष की ओर से दी गई थी।