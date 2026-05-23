23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

आजमगढ़ में चल रही थी शादी की रस्में तभी पुलिस लेकर पहुंच गई प्रेमिका, हंगामें के बाद दूल्हा-दुल्हन फरार

Azamgarh news: जिले में शुक्रवार को हुए एक शादी समारोह में दूल्हे की कथित प्रेमिका ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल, दूल्हा और दुल्हन फरार बताए जा रहे हैं...

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

May 23, 2026

Azamgarh shadi me bawal

आजमगढ़: बिलरियागंज थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान दूल्हे की कथित प्रेमिका पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। शादी की रस्में निभाई जा रही थी और इस दौरान हंगामा होने से कुछ देर के लिए असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ लोगों ने उपद्रव करने की भी कोशिश की हालांकि, पुलिस ने मामले को संभाल लिया।

पटवध कौतुक हरिजन बस्ती में शुक्रवार की रात गुडुर के घर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गढ़वाल गांव से बृजेश कुमार की बारात आई थी। बारात के आने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने धूमधाम से दरवाजे पर स्वागत किया। इसके बाद द्वार पूजा सहित शादी की रस्में निभाई जाने लगी। सभी लोग शादी के खुशनुमा माहौल में व्यस्त थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शादी में हंगामा होने लगा।

कहासूनी के बाद तनावपूर्ण हुआ माहौल

बताया जा रहा है कि रौनापार थाना क्षेत्र के बगही गांव की रहने वाली एक युवती पुलिस के साथ शादी समारोह में पहुंच गई और दूल्हे से उसका प्रेम संबंध होने का दावा किया, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान युवती से वर और वधु पक्ष की कहासुनी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस टीम और युवती के ऊपर हमला कर दिया और कुर्सियां और मेज तोड़ दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस युवती को लेकर थाने पहुंची। इसके बाद मौके पर थाने की फोर्स पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान शादी की रश्मे आगे बढ़ाई गई और सात फेरों के बाद दूल्हा और दुल्हन वहां से फरार हो गए।

कुछ दिन पूर्व लड़की पक्ष के घर पहुंची थी युवती

बताया जा रहा है कि इस दौरान सिंदूरदान की भी रस्म भी अदा की गई और दूल्हा पक्ष के लोग भी वहां से चले गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। लड़की पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व युवती उनके घर पहुंची थी और दूल्हे से उसका प्रेम संबंध होने की बात कह कर बरगलाने की कोशिश कर रही थी। युवती ने शादी रुकवाने की धमकी भी दी थी। वहीं, इस मामले की जानकारी दूल्हे पक्ष को भी दुल्हन पक्ष की ओर से दी गई थी।

शादी समारोह में अचानक हुए बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाल लिया है। पुलिस ने बताया है कि युवती की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

काशी में गंगा में बीयर पीने का मामला: बिहार में यूपी पुलिस ने डाला डेरा, जल्द होगी गिरफ्तारी
वाराणसी
Beer in ganga river in Varanasi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 01:46 pm

Published on:

23 May 2026 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / आजमगढ़ में चल रही थी शादी की रस्में तभी पुलिस लेकर पहुंच गई प्रेमिका, हंगामें के बाद दूल्हा-दुल्हन फरार

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संरक्षित पशु का किया था वध, एनकाउंटर में आजमगढ़ पुलिस ने किया लंगड़ा, पैसे के लिए करता था काम

आजमगढ़

प्रॉपर्टी विवाद बना रंजिश की वजह, आजमगढ़ में 2 लोगों पर फायरिंग, एक की मौत

Azamgarh crime news
आजमगढ़

आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप की टक्कर से दंपति की मौत, बेटे ने भी अस्पताल में तोड़ा दम

Hit and Run, road accident, 2 friend died
आजमगढ़

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, कंटेनर में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी

Azamgarh-Accident
आजमगढ़

मकान निर्माण शुरू कराने के नाम पर ‘दारोगा जी’ मांग रहे थे ₹15000, पहुंच गए जेल, क्या है पूरा मामला?

inspector arrested in Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.