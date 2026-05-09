मकान निर्माण शुरू कराने के नाम पर ‘दारोगा जी’ मांग रहे थे ₹15000, पहुंच गए जेल, क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, क्यामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहां गांव निवासी एक व्यक्ति ने 7 मई 2026 को क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि फरिहा चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक परमात्मा यादव उनके मकान निर्माण कार्य को शुरू कराने के बदले 15 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बिना पैसे दिए निर्माण कार्य में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न की जा रही थीं।