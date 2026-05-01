बरात में बवाल; देखते ही देखते शुरू हुई चाकूबाजी, वरमाला से पहले खूनी संघर्ष, जरा सी बात पर आजमगढ़ में निर्मम हत्या

मृतक की पहचान 26 वर्षीय अमीरचंद साहनी के रूप में हुई है, जो बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव का निवासी था। जानकारी के मुताबिक, वह अपने साथियों के साथ बारात में शामिल होने जीयनपुर आया था। जयमाल के पहले कूलर की दिशा बदलने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी में बदल गई। इस दौरान अमीरचंद को गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।