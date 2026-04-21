Azamgarh News: 7.5 करोड़ का मादक पदार्थ किया गया नष्ट

आजमगढ़ जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को नष्ट कराया। इस अभियान को “ऑपरेशन दहन” नाम दिया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न थानों में जब्त किए गए कुल 864.184 किलोग्राम नशीले पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया। इन मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 7.35 करोड़ रुपये बताई गई है।