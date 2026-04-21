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Azamgarh News: 7.5 करोड़ का मादक पदार्थ किया गया नष्ट

आजमगढ़ जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को नष्ट कराया। इस अभियान को “ऑपरेशन दहन” नाम दिया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न थानों में जब्त किए गए कुल 864.184 किलोग्राम नशीले पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया। इन मादक [&hellip;]

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आजमगढ़

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Abhishek Singh

Apr 21, 2026

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

आजमगढ़ जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को नष्ट कराया। इस अभियान को “ऑपरेशन दहन” नाम दिया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न थानों में जब्त किए गए कुल 864.184 किलोग्राम नशीले पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया। इन मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 7.35 करोड़ रुपये बताई गई है।


इस कार्रवाई में गांजा, स्मैक (हीरोइन), डायजापाम और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ शामिल थे। इसके अलावा लगभग 1000 डायजापाम टैबलेट्स भी नष्ट की गईं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह सभी पदार्थ अलग-अलग मामलों में बरामद किए गए थे और न्यायालय या संबंधित प्राधिकरण के आदेश के बाद इन्हें नष्ट करने की अनुमति मिली।


पूरी प्रक्रिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई। मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए माहुल क्षेत्र स्थित एक औद्योगिक इकाई में लगे इंसीनरेटर (भट्टी) का उपयोग किया गया, जहां तय मानकों और सुरक्षा नियमों का पालन किया गया।


कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। साथ ही पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि समाज को नशे के खतरे से बचाया जा सके और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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Published on:

21 Apr 2026 02:12 pm

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