Azamgarh News: तीन बच्चों की मां से प्रेम करना पड़ा महंगा, पति ने प्रेमी को मारी गोली

Murder News: आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत वैसाडीह स्थित अमृत सरोवर के पास शनिवार शाम करीब 6 बजे प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, सरायमीर थाना क्षेत्र के पेडरा निवासी राकेश (28) पुत्र लालबहादुर का आखुपुर कतरा कोटिया निवासी अंजली चौहान से प्रेम संबंध था। अंजली की शादी कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मेन मौली गांव निवासी केशरी चौहान से हुई है। बताया जा रहा है कि अंजली शनिवार को अपने मायके से राकेश के साथ बाइक से फूलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान वैसाडीह गांव के बाहर पंचायत भवन के पास अमृत सरोवर के निकट पीछे से पहुंचे अंजली के पति केशरी चौहान ने दोनों को रोक लिया।