आजमगढ़ में रिश्वत के चक्कर में धर लिए गए दारोगा जी, अब जाएंगे जेल, मांगी थी एक लाख की घूस

बिलरियागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अवनीश राय ने बताया कि उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया है और उसके विवेचन अभिषेक सिंह थे। अवनीश ने बताया कि वह बार-बार मिन्नत कर रहे थे कि उनका नाम मुकदमे से हटा दिया जाए। इसके बाद अभिषेक सिंह ने उनसे एक लाख रुपए की डिमांड की। वह पैसे देने में सक्षम नहीं थे इस वजह से उन्होंने इसकी हामी नहीं भरी, लेकिन आरोपी सब इंस्पेक्टर लगातार दबाव बना रहे थे।