फिर गरजी आजमगढ़ पुलिस की बंदूक, अलग-अलग हुई मुठभेड़ में 2 को लगी गोली

पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए माल की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया आरोपी चोर गिरोह का एक सदस्य है जिसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गिरोह के साथ मिलकर कई राज्यों में सरकारी संस्थाओं और आवासीय परिसरों में चोरी की थी। उसने बताया कि पहले वह इलाकों की रेकी करते थे और मौका देखते ही चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार आरोपी ने बताया है की चोरी के जेवर को पिघला कर वे सोने और चांदी के बिस्किट बना दिया करते थे। फिलहाल, घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।