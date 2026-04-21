Azamgarh News: आजमगढ़ में 18 जगहों पर बनेगा हेलीपैड



प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, जिले में आठ तहसील और 22 ब्लॉक हैं, जिनमें से कई स्थानों पर दोनों मुख्यालय एक ही परिसर में स्थित हैं। ऐसे स्थानों पर एक ही हेलीपैड बनाया जाएगा, जबकि अन्य जगहों पर अलग-अलग निर्माण होगा। प्रत्येक हेलीपैड के निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

फिलहाल 12 स्थानों पर जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि शेष छह जगहों की तलाश जारी है। हेलीपैड निर्माण के लिए 50×50 मीटर क्षेत्र की आवश्यकता तय की गई है। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को हेलीपैड तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए करीब 500 मीटर लंबी सड़क भी बनानी होगी।