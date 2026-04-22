Azamgarh News: प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका चढ़ी टावर पर, 3 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा



उधर, युवक के पिता जुबेर अहमद ने बताया कि युवती पूर्व में उनके पुत्र के खिलाफ शाहगंज थाने में मामला दर्ज करा चुकी है, जिसके चलते वह जेल भी जा चुका है। वर्तमान में युवक मुंबई में कार्यरत बताया जा रहा है।

घटना के चलते क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस की सतर्कता से मामला शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित कर लिया गया।