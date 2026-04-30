एक आंख निकाली, सिर के बाल काटे और उतार दिया मौत के घाट! तंत्र क्रिया के चलते सहारनपुर में युवक की निर्मम हत्या

मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। एक आंख निकाली गई थी, सिर के बाल काटे गए थे और शव को जलाने का भी प्रयास किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए तंत्र क्रिया (ओकल्ट प्रैक्टिस) के तहत हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।