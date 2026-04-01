कार से महंगी यह छुटकी गाय, 1000 रुपए लीटर बिकता है दूध, 8% तक होता है फैट

इस गाय की सबसे बड़ी खासियत इसका दूध है। हालांकि मात्रा कम (लगभग 3-5 लीटर प्रतिदिन) होती है, लेकिन गुणवत्ता अद्भुत है। इसमें 8 प्रतिशत तक फैट होता है, जो सामान्य गाय के दूध से काफी ज्यादा है। यह दूध A2 प्रकार का माना जाता है, जो पाचन के लिए बेहतर होता है और औषधीय गुणों से भरपूर है। बाजार में इस दूध की कीमत 600 से 1000 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाती है। यानी यह बादाम से भी महंगा बिक रहा है।