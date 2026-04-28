सहारनपुर में आठ साल के मासूम को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला

चिकित्सक ने लविश को मृत घोषित कर दिया। इस घटना का जब परिवार की महिलाओं के पता चला तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने कुत्तों के आतंक से दहशत बताई है। यह पहली घटना नहीं है इससे पहले भी जिले में कुत्ते कई मासूमों के अपना निवाला बना चुके है। पिछले वर्ष एक कुत्ते बेहट क्षेत्र में घर में चारपाई पर सो रहे दो साल के मासूम को जबड़े में पकड़कर उठा ले गया था। छह अगस्त 2021 में भी मुजफ्फराबाद थाना क्षेत्र के गांव पाडली ग्रांट में 9 वर्षीय आमिर को कुत्तों ने नोचकर मार डाला था। चार अप्रैल 2022 को चिलकाना के गांव बुड्ढाखेड़ा में खेत में जा रही लड़की पर कुत्तों ने हमला बोल दिया और उसकी भी इस हमले में मौत हो गई थी। छह दिसंबर 2019 को मिर्जापुर क्षेत्र लकड़ी बीनकर लौट रही आठ वर्षीय बच्ची मिस्बाह पर कुत्तों ने हमला कर दिया था इसकी भी मौत हो गई थी।