‘राहुल गांधी का हाथ थाम लो, वरना खत्म हो जाओगे’ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की सपा को बड़ी चेतावनी, बंगाल-महाराष्ट्र का दिया हवाला

इमरान मसूद ने क्षेत्रीय पार्टियों को आगाह करने के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वहां जिस तरह छोटे दलों को निशाना बनाया गया और उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई, उससे सबको सबक लेना चाहिए।

मसूद ने कहा कि आप खुद देख लीजिए कि बंगाल में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जो छोटे-छोटे दल साथ थे या खिलाफ थे, उन्हें किस तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। अगर इस खतरे से बचना है, तो अब एक ही रास्ता है, वो है राहुल गांधी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।