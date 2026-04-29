कलयुगी औलाद ने पिता का फावड़े से फोड़ डाला सिर; लहूलुहान होकर गिरे, मामूली सी बात पर मेरठ में हुआ हत्याकांड

Son Kills Father:उत्तर प्रदेश के मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव बढ़ला कैथवाड़ा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन के विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। आरोप है कि बड़े बेटे ने संपत्ति के लालच में अपने ही पिता पर फावड़े से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी बेटा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।