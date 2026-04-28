10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी फेम शादाब जकाती गिड़गिड़ाए! मेरठ में पुलिस से माफी मांगी; फिर क्या हुआ?

रविवार को शादाब जकाती ने हापुड़ रोड स्थित अपने ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन कराया था। इस कार्यक्रम में क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह भी पहुंची थीं। उनके आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क पर यातायात बाधित हो गया और हापुड़ रोड पर लंबा जाम लग गया। लोग सेल्फी लेने, वीडियो बनाने और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने में जुटे दिखाई दिए, जिससे स्थिति और बिगड़ती चली गई।