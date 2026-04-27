शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान; गोरक्षा के लिए चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी! CM योगी के लिए मेरठ में ये क्या कह दिया?

गंगानगर स्थित डिफेंस कॉलोनी में कारोबारी सुदीप अग्रवाल के आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में शंकराचार्य ने गोमाता के नाम पर राजनीति किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभावी काम नजर नहीं आता। उन्होंने सरकार से मांग की कि गाय को पशु सूची से हटाकर ‘मां’ का दर्जा दिया जाए। उनका कहना था कि इस विषय पर सरकारें गंभीरता से सुनने को तैयार नहीं हैं।