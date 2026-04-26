मेरठ में होमगार्ड की परीक्षा देकर लौट रहे युवक को दरोगा ने थप्पड़ मारा गालियां दी! वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि इस घटना में पीड़ित युवक गाजियाबाद निवासी अवनीश प्रजापति है। पीड़ित के अनुसार वह होमगार्ड की परीक्षा देने के लिए मेरठ आया था। परीक्षा के दौरान उसका हेलमेट चोरी हो गया। पहली बार बाइक से मेरठ आया तो रास्ते की अधिक जानकारी नहीं थी और वह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर चला गया। आरोप है कि हेलमेट ना होने पर पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दरोगा विनोद कुमार बाइक सवार पर चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान युवक वीडियो बनाता है तो दरोगा विनोद कुमार गुस्से में आ जाता है और थप्पड़ जड़ देता है। आरोप यह भी है कि पुलिसकर्मियों ने युवक की शर्ट भी फाड़ दी।