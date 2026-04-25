मेरठ में आज से होमगार्ड परीक्षा शुरू,1.20 लाख अभ्यर्थी, 43 सेंटर, जानें पूरी डिटेल

प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम जिला स्तर के मुख्य कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। केंद्र पर केवल जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, परीक्षा कक्ष निरीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सहायक केंद्र व्यवस्थापक ही प्रवेश कर सकेंगे। पुलिस ने बताया कि हर केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों की चेकिंग के बाद ही उन्हें केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद जाम की स्थिति न बने, इसके लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल तैनात किया गया है।