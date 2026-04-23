दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: हाई-टेक सफर में डिजिटल जाल, मैप के भरोसे रहे तो भटक सकते हैं रास्ता

Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन मैप सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बनता दिख रहा है। मैप पर कई जगह एक्सप्रेसवे को 344-जी के नाम से दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूट की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे ड्राइवरों को सही दिशा समझने में दिक्कत हो रही है और कई बार भ्रम की स्थिति बन रही है।