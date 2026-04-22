यूपी में स्वरोजगार का सुनहरा मौका: 10 लाख तक ऋण और सब्सिडी, 31 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन

Loan Subsidy UP: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत बड़ी राहत दी जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से इच्छुक युवाओं और कारीगरों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण और आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है।