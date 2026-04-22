मेरठ सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में मुस्कान-साहिल के 32-32 सवाल, दोनों ने खुद को बताया निर्दोष

Muskan Sahil Statement: मेरठ जिला कोर्ट में सौरभ राजपूत हत्याकांड के मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी मुस्कान और साहिल को धारा 313 के तहत कोर्ट में पेश किया गया। जिला जज अनुपम कुमार ने दोनों से बारी-बारी 32-32 सवाल पूछे। करीब 46 मिनट चली इस कार्रवाई में दोनों के बयान रिकॉर्ड किए गए और इसके बाद उन्हें वापस जिला जेल भेज दिया गया। पूरे कोर्ट रूम का माहौल बेहद गंभीर रहा और हर जवाब को बारीकी से दर्ज किया गया।