हत्या के बाद बोरे में भरी लाश और कुएं में फेंका; सड़े-गले शव के पास कीड़े ही कीड़े, बदबू ने खोला ‘गुप्त’ राज

Decomposed Body Found in Sack: उत्तर प्रदेश के मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव अतराडा में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव के जंगल में स्थित एक बंद पड़े करीब 20 फीट गहरे कुएं से एक बोरे में बंद सड़ी-गली अवस्था में एक युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू कर दी।