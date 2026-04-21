नीला ड्रम कांड: 13 महीने बाद कोर्ट में पेश हुए साहिल-मुस्कान, सौरभ की मां बोली- इन्हें फांसी दो

यह पहली बार है जब गिरफ्तारी के 13 महीने बाद (18 मार्च 2025 को गिरफ्तारी हुई थी) दोनों आरोपियों को शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती रही। अब तक 22 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद हो गए हैं। कोर्ट अब नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 313 (पहले CRPC 313) के तहत दोनों से अपने ऊपर लगे आरोपों पर सवाल पूछ रहा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं आए तो यह उनके खिलाफ जा सकता है। इसके बाद अंतिम बहस और फैसला होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इसी महीने फैसला आ सकता है।