नीले ड्रम वाली मुस्कान मामले में एक और खुलासा, हत्या के बाद पति के दोस्त को दी थी गालियां और किया था यह काम

मेरठ :मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मंगलवार को जिला जज कोर्ट में 22वें और अंतिम गवाह संजीव पाल की गवाही हुई। संजीव पाल सौरभ राजपूत के बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सौरभ की हत्या के पांच दिन बाद 8 मार्च 2025 को उन्होंने सौरभ के मोबाइल पर कॉल किया था। चार बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। पांचवीं बार फोन मुस्कान ने उठाया और संजीव को गाली देते हुए कहा कि 'तुम्हें दिख नहीं रहा हम मनाली घूमने आए हैं? तुम बार-बार कॉल करके हमें परेशान कर रहे हो। सौरभ मेरे साथ ही है। अब इस नंबर पर कॉल मत करना।'