संजय निषाद का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव, अटकलों पर लगाया विराम

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार समय पर चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है और 12 जुलाई 2026 तक सभी स्तर के पंचायत चुनाव संपन्न कर लिए जाएंगे। लेकिन संजय निषाद का बयान और OBC आयोग-जनगणना की अड़चनें इस दावे पर सवालिया निशान लगा रही हैं।वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव छह महीने के अंदर कराए जाने चाहिए, लेकिन जटिल प्रक्रियाओं के कारण देरी तय मानी जा रही है।