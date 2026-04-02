OBC आयोग का नहीं हुआ गठन, पहले चरण की जनगणना हुई शुरू, क्या टलेंगे यूपी पंचायत चुनाव?

पूरे देश में 01 अप्रैल से जनगणना शुरू हो रही है। जनगणना के पहले चरण- हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (HLO) की शुरुआत कर दी है। यूपी में जनगणना का यह कार्य 22 मई से 20 जून 2026 के बीच होना तय है। जनगणना शुरू होने के दौरान प्रशासनिक सीमाओं (जैसे जिलों या ब्लॉकों की बाउंड्री) को 'फ्रीज' कर दिया जाता है। चूंकि यूपी में प्रशासनिक इकाइयां 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए फ्रीज की जा चुकी हैं, इसलिए इस दौरान नए जिलों या पंचायतों का गठन नहीं हो सकता। हालांकि, मौजूदा ढांचे पर चुनाव कराने में तकनीकी रूप से कोई संवैधानिक बाधा नहीं है, बशर्ते परिसीमन (Delimitation) की जरूरत न पड़े।