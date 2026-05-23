UP के सभी विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू: छात्र और शिक्षकों ने इस फैसले पर क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिया गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू (Dress Code Implement) करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के इस निर्णय पर स्टूडेंट्स और शिक्षकों ने प्रतिक्रिया दी है। कानपुर स्थित CSJMU और इससे संबद्ध 50 से अधिक कॉलेजों के हजारों छात्रों पर यह व्यवस्था लागू होगी। इस व्यवस्था का CSJMU के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक और प्राचार्यों ने समर्थन किया है।