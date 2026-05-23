UPSSSC ने 722 पदों पर निकाली भर्ती, 4 जून से शुरू होंगे आवेदन, यहां देखें पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश में होने वाली इस भर्ती के संबंध में आबकारी आयुक्त ने सूचना जारी की है। UPSSSC द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, 722 खाली पदों पर आबकारी सिपाही के 612 और आबकारी सिपाही (विशेष चयन) के 110 पद भरे जाएंगे। आबकारी सिपाही के 612 पदों में 246 पद अनारक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 128, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अन्य पिछड़ा वर्ग के 165 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 61 पद आरक्षित हैं।