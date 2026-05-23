23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UPSC Prelims Exam: लखनऊ में आज UPSC प्रीलिम्स परीक्षा, 37 हजार अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

UPSC Prelims Exam 2026: लखनऊ में रविवार को UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी। 86 केंद्रों पर 37 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुरक्षा, ट्रैफिक और निगरानी के व्यापक इंतजाम प्रशासन ने किए हैं।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

May 23, 2026

86 केंद्रों पर 37 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक-चौबंद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

86 केंद्रों पर 37 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक-चौबंद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UPSC Prelims Exam Alert: देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को राजधानी Lucknow में आयोजित होने जा रही है। परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजधानी में बनाए गए 86 परीक्षा केंद्रों पर कुल 37,686 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी और इसे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने विशेष रणनीति तैयार की है।

सुबह से ही शुरू हो जाएगी सुरक्षा व्यवस्था

UPSC परीक्षा को लेकर राजधानी में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पुलिस विभाग के मुताबिक सुबह 6:30 बजे से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती शुरू हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा जांच के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तीन पुरुष और दो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जा सके। इसके अलावा कई संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा।

राजधानी के कई इलाकों में बनाए गए परीक्षा केंद्र

प्रशासन की ओर से राजधानी के विभिन्न इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें Gomti Nagar, Ghaziabad, विकासनगर, चौक, वजीरगंज, ठाकुरगंज, बाजार खाला, तालकटोरा, कैसरबाग, अमीनाबाद, नाका, काकोरी, अलीगंज, बीकेटी, गोसाईगंज, मोहनलालगंज, कृष्णा नगर, सरोजनी नगर, हजरतगंज, हुसैनगंज, गौतमपल्ली, आलमबाग, आशियाना, मानक नगर, महानगर और मड़ियांव समेत कई थाना क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन इलाकों में रविवार को सुबह से ही अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस रहेगी अलर्ट मोड पर

परीक्षा के दौरान राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगातार भ्रमणशील रहेंगे और प्रमुख मार्गों की निगरानी करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का जाम न लगने पाए।

परीक्षा केंद्रों के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जाएगी। कई मार्गों पर जरूरत पड़ने पर डायवर्जन भी लागू किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से समय से पहले घर से निकलने की अपील की है ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें।

डायल 112 की गाड़ियां रहेंगी तैनात

परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए डायल 112 की गाड़ियों को भी तैनात किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जोनल अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।

सख्ती से होगी जांच

UPSC जैसी संवेदनशील परीक्षा को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को बेहद सख्त रखा गया है। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस और प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाने या अनावश्यक रूप से रुकने पर भी निगरानी रखी जाएगी।

अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह

देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UPSC सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी के कई पुस्तकालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी अंतिम तैयारी में जुटे हुए थे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद अब परीक्षा का दिन आ गया है और वे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं अभिभावकों में भी उत्साह और चिंता दोनों देखने को मिल रही है।

होटल और परिवहन सेवाओं में बढ़ी गतिविधियां

राजधानी में परीक्षा के चलते होटल, लॉज और परिवहन सेवाओं में भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के कारण रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और होटल क्षेत्रों में भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऑटो, ई-रिक्शा और कैब चालकों को भी प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के समय यातायात नियमों का पालन करें और अभ्यर्थियों को समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें।

प्रशासन की अपील

प्रशासन और पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लेकर समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाओं में किसी तरह की परेशानी न हो।

परीक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार प्रशासन

Union Public Service Commission की इस प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। सुरक्षा, ट्रैफिक, निगरानी और कानून व्यवस्था के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। पुलिस विभाग के मुताबिक कुल 490 पुलिसकर्मी परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए हैं, जिनमें एसआई स्तर के अधिकारी, हेड कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मी और सशस्त्र पुलिस बल शामिल हैं। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।

राजधानी में बढ़ेगी हलचल

रविवार को परीक्षा के चलते राजधानी Lucknow में सुबह से ही हलचल बढ़ने की संभावना है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही के कारण कई इलाकों में भीड़ बढ़ सकती है। ऐसे में आम नागरिकों को भी ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

LU SummerVacation: लखनऊ विश्वविद्यालय में समर वेकेशन घोषित, छुट्टियों के बीच भी ड्यूटी करेंगे कई शिक्षक
लखनऊ
1 जून से 11 जुलाई तक बंद रहेंगी कक्षाएं, जरूरत पड़ने पर बुलाए जा सकेंगे शिक्षक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 May 2026 07:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UPSC Prelims Exam: लखनऊ में आज UPSC प्रीलिम्स परीक्षा, 37 हजार अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

69000 शिक्षक भर्ती मामला: SC और OBC आरक्षण पर अखिलेश का चौंकाने वाला दावा, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

Akhilesh Yadav
लखनऊ

विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, गांवों में 26 मई से पहले नियुक्त होंगे ‘प्रशासक’

yogi
लखनऊ

लखनऊ में मायावती की महाबैठक, 2027 चुनाव के लिए 50 प्रत्याशियों पर बड़ी तैयारी

मायावती करेंगी 2027 चुनावी रणनीति की बड़ी समीक्षा, 50 प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

प्रतीक यादव ने पहली बार अपर्णा को दिया था अनमोल गिफ्ट, सालों बाद भी पत्नी ने संभाल कर रखी है वो याद

Prateek Yadav
लखनऊ

सरकार 100 मुकदमे दर्ज करे, जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन… PM मोदी पर टिप्पणी मामले में FIR के बाद अजय राय की चुनौती

Ajay Rai, Ajay Rai FIR, PM Modi comment controversy
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.