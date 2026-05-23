UPSC Prelims Exam: लखनऊ में आज UPSC प्रीलिम्स परीक्षा, 37 हजार अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

86 केंद्रों पर 37 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक-चौबंद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UPSC Prelims Exam Alert: देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को राजधानी Lucknow में आयोजित होने जा रही है। परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजधानी में बनाए गए 86 परीक्षा केंद्रों पर कुल 37,686 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी और इसे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने विशेष रणनीति तैयार की है।
UPSC परीक्षा को लेकर राजधानी में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पुलिस विभाग के मुताबिक सुबह 6:30 बजे से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती शुरू हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा जांच के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तीन पुरुष और दो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जा सके। इसके अलावा कई संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा।
प्रशासन की ओर से राजधानी के विभिन्न इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें Gomti Nagar, Ghaziabad, विकासनगर, चौक, वजीरगंज, ठाकुरगंज, बाजार खाला, तालकटोरा, कैसरबाग, अमीनाबाद, नाका, काकोरी, अलीगंज, बीकेटी, गोसाईगंज, मोहनलालगंज, कृष्णा नगर, सरोजनी नगर, हजरतगंज, हुसैनगंज, गौतमपल्ली, आलमबाग, आशियाना, मानक नगर, महानगर और मड़ियांव समेत कई थाना क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन इलाकों में रविवार को सुबह से ही अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
परीक्षा के दौरान राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगातार भ्रमणशील रहेंगे और प्रमुख मार्गों की निगरानी करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का जाम न लगने पाए।
परीक्षा केंद्रों के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जाएगी। कई मार्गों पर जरूरत पड़ने पर डायवर्जन भी लागू किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से समय से पहले घर से निकलने की अपील की है ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें।
परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए डायल 112 की गाड़ियों को भी तैनात किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जोनल अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगे। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
UPSC जैसी संवेदनशील परीक्षा को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को बेहद सख्त रखा गया है। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस और प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाने या अनावश्यक रूप से रुकने पर भी निगरानी रखी जाएगी।
देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UPSC सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी के कई पुस्तकालयों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी अंतिम तैयारी में जुटे हुए थे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद अब परीक्षा का दिन आ गया है और वे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं अभिभावकों में भी उत्साह और चिंता दोनों देखने को मिल रही है।
राजधानी में परीक्षा के चलते होटल, लॉज और परिवहन सेवाओं में भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के कारण रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और होटल क्षेत्रों में भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऑटो, ई-रिक्शा और कैब चालकों को भी प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के समय यातायात नियमों का पालन करें और अभ्यर्थियों को समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें।
प्रशासन और पुलिस विभाग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लेकर समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाओं में किसी तरह की परेशानी न हो।
Union Public Service Commission की इस प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। सुरक्षा, ट्रैफिक, निगरानी और कानून व्यवस्था के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। पुलिस विभाग के मुताबिक कुल 490 पुलिसकर्मी परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए हैं, जिनमें एसआई स्तर के अधिकारी, हेड कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मी और सशस्त्र पुलिस बल शामिल हैं। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।
रविवार को परीक्षा के चलते राजधानी Lucknow में सुबह से ही हलचल बढ़ने की संभावना है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही के कारण कई इलाकों में भीड़ बढ़ सकती है। ऐसे में आम नागरिकों को भी ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
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