UPSC Prelims Exam: लखनऊ में आज UPSC प्रीलिम्स परीक्षा, 37 हजार अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रशासन की ओर से राजधानी के विभिन्न इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें Gomti Nagar, Ghaziabad, विकासनगर, चौक, वजीरगंज, ठाकुरगंज, बाजार खाला, तालकटोरा, कैसरबाग, अमीनाबाद, नाका, काकोरी, अलीगंज, बीकेटी, गोसाईगंज, मोहनलालगंज, कृष्णा नगर, सरोजनी नगर, हजरतगंज, हुसैनगंज, गौतमपल्ली, आलमबाग, आशियाना, मानक नगर, महानगर और मड़ियांव समेत कई थाना क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन इलाकों में रविवार को सुबह से ही अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।