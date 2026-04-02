दोस्त ने बहन से की छेड़खानी…भाई ने शराब पिला कर दी हत्या, खेत में दफनाया शव

फर्रूखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में दोस्ती और कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी बहन से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेत में 5 फीट गहरा दफना दिया। यह राज 9 महीने तक जमीन के नीचे दफन रहा, लेकिन मृतक की पत्नी की हिम्मत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कंकाल बरामद कर लिया है।