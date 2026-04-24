मेरठ सेंट्रल मार्केट संकट: 15वें दिन भी धरना जारी, महिलाओं का दर्द देखकर भावुक हुए सांसद अरुण गोविल

Central Market Meerut:यूपी के मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अचानक प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई, जब आवास विकास परिषद की सात अलग-अलग टीमें मौके पर पहुंचीं। दुकानों और मकानों को लेकर चल रही नोटिस प्रक्रिया ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। आरटीओ रोड सहित कई हिस्सों में दुकानदारों को नोटिस दिए जाने लगे, जिससे व्यापारियों में बेचैनी फैल गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसने हालात को और गंभीर बना दिया।