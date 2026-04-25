संदिग्ध आतंकी तुषार के पिता का बड़ा बयान, बोले- दोषी हुआ तो खुद गोली मारूंगा: नोएडा में ATS ने पकड़ा था

Tushar Chauhan Arrest:उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 23 अप्रैल को नोएडा से ATS ने उसे उसके सहयोगी समीर खान के साथ ISI से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। एजेंसी का दावा है कि दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और पाकिस्तान से निर्देश ले रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है।