संदिग्ध आतंकी तुषार के पिता का बड़ा बयान, बोले- दोषी हुआ तो खुद गोली मारूंगा: नोएडा में ATS ने पकड़ा था

संदिग्ध आतंकी तुषार के पिता का बड़ा बयान..
Tushar Chauhan Arrest:उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 23 अप्रैल को नोएडा से ATS ने उसे उसके सहयोगी समीर खान के साथ ISI से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। एजेंसी का दावा है कि दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और पाकिस्तान से निर्देश ले रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है।
तुषार का परिवार खुद को देशभक्त पृष्ठभूमि से जुड़ा बताता है। उसके दादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सिपाही रह चुके हैं। परिवार के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उनके दादा को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। ऐसे में बेटे पर देशद्रोह के आरोप लगने से परिवार गहरे सदमे में है।
तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान ने कहा कि वह अपने बेटे को देशद्रोही मान ही नहीं सकते। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो वह खुद अपने बेटे को गोली मार देंगे। उनका यह बयान भावनाओं और देशभक्ति के बीच के संघर्ष को दर्शाता है, जिसने इस मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है।
ATS के अनुसार, तुषार और समीर खान ISI के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तानी गैंगस्टरों शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में थे। उन्हें संवेदनशील स्थानों की रेकी करने और प्रभावशाली लोगों पर हमले की योजना बनाने का ऑफर मिला था। इसके लिए उन्हें 50 हजार रुपए एडवांस दिए गए थे और काम पूरा होने पर 2.5 लाख रुपए मिलने थे।
ATS ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 14 दिन की पुलिस रिमांड दे दी। एजेंसी का कहना है कि इस दौरान पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी सामने आ सकती है।
अब इस मामले में सभी की नजर ATS की जांच और कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। एजेंसियां तुषार और उसके कथित नेटवर्क से जुड़े डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच कर रही हैं। यदि आरोप साबित होते हैं तो यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा बन सकता है।
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