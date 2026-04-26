26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

मेरठ में बाइक सवार युवकों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, भागते हुए एक बदमाश को लगी गोली

पुलिस का कहना है कि रुकने का इशारा करते ही बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बाइक सवार को गली लगी जो हिस्ट्रीशीटर निकला।

1 minute read
Google source verification

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Apr 26, 2026

Encounter

दुर्घटना स्थल ( फोटो मेरठ पुलिस )

Encounter मेरठ में बाइक पर जा रहे दो युवकों ने रुकने का इशारा करने पर पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। इसके बाद भागने लगे। पुलिस के अनुसार पीछा करते हुए फिर से फायरिंग का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों आदतन अपराधी हैं और जिसे गोली लगी है वह हिस्ट्रीशटर है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

ये है पूरा मामला

मेरठ एसएसपी के अनुसार दौराला पुलिस बड़कली-रूहासा मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर इन्होंने रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की तो पुलिस को शक हुआ। दोनों को रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिसकर्मी इस घटना में बच गए इसके बाद जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई तो बाइक सवार एक युवक के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने इसे पकड़ लिया लेकिन इसका साथी मौका पाकर फरार हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि उसका नाम आमिर पुत्र रिहासत अली निवासी गांव लोहिया थाना दौराला है।

पूछताछ में निकला हिस्ट्रीशीटर ( Encounter )

जानकारी करने पर पता चला कि पकड़ा गया आरोपी रियासत हिस्ट्रीशीटर है और फायरिंग के एक मामले में फरार चल रहा था। पुलिस इसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी। रियासत पर दर्जन भर मुकदमें चल रहे हैं। इसका जो साथी फरार है पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि क्योंकि आरोपी फरार चल रहा था इसलिए पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Apr 2026 10:51 pm

Published on:

26 Apr 2026 10:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ में बाइक सवार युवकों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, भागते हुए एक बदमाश को लगी गोली

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ में होमगार्ड की परीक्षा देकर लौट रहे युवक को दरोगा ने थप्पड़ मारा गालियां दी! वीडियो वायरल

Meerut Police Video
मेरठ

संदिग्ध आतंकी तुषार के पिता का बड़ा बयान, बोले- दोषी हुआ तो खुद गोली मारूंगा: नोएडा में ATS ने पकड़ा था

tushar chauhan ats arrest isi case family
मेरठ

हर महीने 50 हजार रुपए देता था फिर भी मेरे बेटे को खा गई, नीले ड्रम वाली मुस्कान को देखकर रोने लगीं सौरभ की मां

मेरठ

मेरठ में आज से होमगार्ड परीक्षा शुरू,1.20 लाख अभ्यर्थी, 43 सेंटर, जानें पूरी डिटेल

UP Home Guard Bharti
मेरठ

मेरठ सेंट्रल मार्केट संकट: 15वें दिन भी धरना जारी, महिलाओं का दर्द देखकर भावुक हुए सांसद अरुण गोविल

meerut central market notice action arun govil
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.