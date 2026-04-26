मेरठ में बाइक सवार युवकों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, भागते हुए एक बदमाश को लगी गोली

मेरठ एसएसपी के अनुसार दौराला पुलिस बड़कली-रूहासा मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर इन्होंने रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की तो पुलिस को शक हुआ। दोनों को रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिसकर्मी इस घटना में बच गए इसके बाद जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई तो बाइक सवार एक युवक के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने इसे पकड़ लिया लेकिन इसका साथी मौका पाकर फरार हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि उसका नाम आमिर पुत्र रिहासत अली निवासी गांव लोहिया थाना दौराला है।